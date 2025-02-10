نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2025 إلى 7000 جنيه: التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في قرار جديد صادر عن المجلس القومي للأجور، تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما تم تحديد قيمة العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2025

تم رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصبح 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

ينطبق القرار على جميع العاملين في القطاع الخاص، دون استثناءات.

تم تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعمالة المؤقتة بـ 28 جنيهًا صافيًا وفقًا لقانون العمل.

سيتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن جميع شركات القطاع الخاص ملتزمة بتنفيذ القرار دون استثناءات، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات لضمان حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع.

جدول رفع الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2022 حتى 2025

يوضح الجدول التالي مراحل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة:

التاريخ قيمة الحد الأدنى للأجور (بالجنيه المصري) يناير 2022 2400 جنيه يناير 2023 2700 جنيه يوليو 2023 3000 جنيه يناير 2024 3500 جنيه مايو 2024 6000 جنيه مارس 2025 7000 جنيه

العلاوة الدورية للقطاع الخاص 2025

تم تحديد العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني.

لا تقل قيمة العلاوة عن 250 جنيهًا شهريًا.

ما موقف الشركات المتعثرة؟

أوضح وزير العمل أن الشركات التي تعاني من صعوبات مالية يمكنها تقديم طلب استثناء إلى المجلس القومي للأجور، مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك، ليتم دراسة وضعها بشكل منفصل.

أثر القرار على الاقتصاد وسوق العمل

يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.

يعزز من قوة العمل وزيادة الإنتاجية.

يساعد في تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم الفئات العاملة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025