نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يستضيف عمرو موسى في برنامج "الحكاية".. لحظة طريفة على الهواء قبل الفاصل الإعلاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف الإعلامي عمرو أديب، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في حلقة جديدة من برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، حيث دار النقاش حول الملف الفلسطيني ومستقبل حركة حماس بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

لحظة طريفة على الهواء.. طلب "قهوة" قبل الفاصل الإعلاني

خلال الحلقة، طالب عمرو أديب ضيفه عمرو موسى بالخروج إلى فاصل إعلاني، قائلًا:

"خلينا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني، وعندنا ملفات أخرى غير الملف الفلسطيني.. هستسمح حضرتك، وفرصة وحضرتك موجود.. أنا ببقى قاعد أمامك كمشاهد."

ليرد عليه عمرو موسى بطلب طريف: "بس هاتلي قهوة!"، ليعلق أديب مازحًا: "أربعة قهوة!"، في لقطة حظيت بتفاعل واسع بين الجمهور.

موقف عمرو موسى من مستقبل حماس بعد الحرب على غزة

خلال اللقاء، تحدث عمرو موسى عن تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومستقبل حركة حماس بعد انتهاء القتال، مؤكدًا أن الصراع لن يتوقف ما دام استمر الاحتلال الإسرائيلي.

وقال موسى:

"المرة دي كانت 7 أكتوبر، المرة الجاية ستكون 8 أكتوبر.. المقاومة قد تكون حماس أو كفاح أو نضال، سمها ما شئت، إنما الأصل أنه ما دام استمر الاحتلال، ستظل المقاومة."

وأضاف:

"حركة حماس تعرضت لضربات وقد تكون هُزِمت في بعض المفاهيم، لكنها لم تهزم هزيمة كاملة، ولا تزال تملك مقومات أخرى."

إسرائيل ليست بالقوة التي يظنها البعض

أكد عمرو موسى خلال حديثه أن إسرائيل ليست بالقوة المطلقة التي قد تجعلها تحسم الأمور لصالحها بشكل نهائي، قائلًا:

"إسرائيل ليست بالقوة المتصورة ولم تستطع تدمير حماس.. كل هذه القوة مصنوعة، وتعتمد على مساعدات وحماية الغرب."

ردود الفعل حول تصريحات عمرو موسى

أثارت تصريحات عمرو موسى تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن حديثه يعكس واقع المقاومة الفلسطينية، بينما اعتبر آخرون أن رؤيته تشير إلى استمرار الصراع لفترة أطول.

يُذكر أن برنامج "الحكاية" يواصل استضافة شخصيات سياسية بارزة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، حيث تأتي هذه الحلقة في ظل تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، واستمرار الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.