نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يعلق على رفع الحد الأدنى للأجور: قرار هام لتحسين الدخل والسيطرة على الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب على قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أهمية هذا القرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وخلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكد أديب أن هذا القرار يعد خطوة مهمة، نظرًا لأن أغلب العاملين في مصر يعملون في القطاع الخاص، مما يجعل التأثير الإيجابي للزيادة واسع النطاق.

وأوضح أديب أن رفع الحد الأدنى للأجور يهدف إلى تحقيق تحسين الدخل، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وتعزيز القدرة على الحصول على خدمات تعليمية وصحية أفضل، معتبرًا أن هذه السياسات ضرورية لدعم المواطن المصري.

وفي سياق حديثه، قارن أديب الأوضاع الاقتصادية في مصر بمثيلاتها في بعض الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد حاليًا أزمة في أسعار البيض، حيث لجأ بعض المواطنين إلى وضع صور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المتاجر احتجاجًا على ارتفاع الأسعار خلال فترة حكمه.

يُذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، إلى جانب تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.