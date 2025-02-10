نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.

تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 2025

وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للأجور، فقد تم إقرار:

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا .

. تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا .

من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن . تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل.

أسباب رفع الحد الأدنى للأجور 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف:

مواجهة التضخم وتحسين القوة الشرائية للعاملين.

وتحسين القوة الشرائية للعاملين. تطبيق توصيات منظمة العمل الدولية بشأن الأجور العادلة.

بشأن الأجور العادلة. تعزيز الاستقرار المعيشي للعاملين في القطاع الخاص وضمان حياة كريمة لهم.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

أكد المجلس القومي للأجور أن تطبيق القرار سيكون اعتبارًا من 1 مارس 2025، ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص داخل مصر.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق الموظفين، وسط توقعات بأن يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.