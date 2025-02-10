نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 10 فبراير 2025.. انخفاض حاد في درجات الحرارة وتحذيرات من الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انخفاض الحرارة إلى الصفر في سانت كاترين وأمطار على بعض المناطق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، حيث تسجل درجات الحرارة انخفاضًا كبيرًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الطقس البارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في سانت كاترين إلى الصفر المئوي، بينما تسجل القاهرة 12 درجة مئوية والإسكندرية 11 درجة مئوية خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم الاثنين

حسب بيان الأرصاد الجوية، يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال الليل والصباح الباكر، فيسود طقس شديد البرودة على أغلب المناطق، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الصحراوية والمدن الساحلية.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والإكثار من شرب المشروبات الدافئة للحفاظ على حرارة الجسم.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الشبورة المائية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، بينما تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارًا تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

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