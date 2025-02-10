الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي ”نانجولو مبومبا” في وفاة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 10:36 صباحاً - أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي "نانجولو مبومبا" في وفاة الرئيس الراحل "سام نجوما"، الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا، الذي وافته المنية بعد سنوات من الكفاح من أجل وطنه والقارة الأفريقية، حيث أكد السيد الرئيس على أن الرئيس الناميبي الراحل ترك بصمات بارزة في تاريخ القارة ونضالها من أجل الحرية والاستقلال والازدهار لشعوبها. كما أشار السيد الرئيس إلى أن العلاقات والروابط التي جمعت بين مصر والرئيس الأسبق في كفاحه لتحرير بلاده تعتبر نموذجًا للتكاتف بين الأشقاء في جميع أنحاء القارة، وشاهداً على التزام مصر الثابت بدعم أشقائها في كافة أنحاء القارة، إيماناً بتاريخنا ومستقبلنا المشتركين، وتمنى السيد الرئيس لأسرة الرئيس الناميبي الراحل وللشعب الناميبي الشقيق الصبر والسلوان.