نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فن القاهرة بالمتحف المصري الكبير" يحتفي بأعمال الفنان سامي رافع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص معرض "فن القاهرة - آرت فير كايرو"، في دورته السادسة التي تعقد حاليا بالمتحف المصري الكبير، جناحا خاصًا بالفنان التشكيلي الكبير سامي رافع، شخصية الدورة الحالية، والتي انطلقت يوم 8 وتستمر حتي يوم 11 فبراير الجاري.

ويضم الجناح الذي حمل عنوان "سامي رافع.. أيقونة السريالية المصرية"، عددا كبيرا من لوحات الفنان الراحل، تميزت بتنوعها، ومن أهمها، لوحات: المفكر، الطائر الحبيس، المومياء الثائرة، المومياء الراضية، القبو، أحجام مؤتلفة، القوقعة، طبيعة صامتة، وغيرها.



أبدع سامى رافع أعمالا فنية خالدة من أهمها النصب التذكاري للجندي المجهول، وتصميم ديكور أوبرا (عايدة) على خشبة مسرح الجمهورية 1984، وتصميم عملتين فضيتين الأولى من فئة الجنية بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1984 والثانية خمسة جنيهات بمناسبة مرور خط مترو الأنفاق تحت النيل 1999، وأيضًا تصميم الرسوم الحائطية للخط الثانى لمترو الأنفاق بالقاهرة ويشمل على 19 محطة تبلغ مساحة الرسوم فيها 3250 متر مربع فى الفترة 1992: 2001.

وتتميز النسخة الحالية من آرت فير كايرو، بمشاركة حاشدة من صالات العرض، حيث تمت مضاعفة عدد صالات العرض المشاركة من خارج مصر، لتصل إلى 30 جاليري.

فيما تشارك وزارة الثقافة في النسخة الجديدة من "آرت فير كايرو.. فن القاهرة" بمجموعة أعمال من متحف الفن الحديث، وهي مجموعة أعمال متميزة عن الفنانات الرائدات.

كما يُقام على هامش الدورة الجديدة، برنامج ثقافي للندوات وورش العمل على مدار أيامه التي تحتضنها ساحات وقاعات المتحف المصري الكبير، الأمر الذي يعبر عن امتزاج التاريخ بالمعاصرة، ويشارك في الورش عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب ومن جنسيات العالم المختلفة، حيث تشهد الندوات تقديم كتالوج هام لأعمال الفنان الكبير محمود سعيد، والفنان العلم عبدالهادي الجزار، كما يشارك عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس بندوة عن الحضارة والتاريخ المصري، كما تقام ندوة عن المؤسسات التي تقدم جوائز فنية مثل مؤسسة فاروق حسني، وقطاع الفنون التشكيلية، ومؤسسة آدم حنين.

ولأول مرة تشارك عددا من الدول العربية في الفعاليات مثل البحرين، وسوريا، والعراق، وفلسطين، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل نيوزيلندا وفرنسا، ويشارك لأول مرة في فعاليات آرت فير فريق سلاما لكل البلاد، انطلاقا من تسليط الضوء على فن البلدان العربية، كما يشهد آرت فير، تقديم سيكشن صولو للفنان السوري نزار صبور تحت عنوان نواويس.

ومن أبرز الجاليريهات المشاركة من مصر، آرت توكس، جاليري الزمالك، جاليري مشربية، جاليري مصر، المشربية أزاد، فيلا أزاد، الفيوم آرت سنتر، أوديسي، وموشن، ومن الأردن جاليري وادي فينان والأندا والأورفالي، ومن البحرين جاليري الفولت، ومن البحرين الفنان راشد، وعباسي الموسيري، ومن لبنان جاليريهات مايا ونادين وآرمي وكاف.

ويُعد المعرض هو أول "آرت فير" عربي، بين 140 "آرت فير" عالمي، وعقدت نسخته الخامسة في المتحف المصري الكبير، وشارك بها ونحو 200 فنان من مصر والشرق الأوسط، وأكثر من 1500 عمل فني.