نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إمساكية شهر رمضان 2025.. مواعيد الإفطار والسحور في مصر والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان 2025، الذي ينتظره المسلمون حول العالم بشغف. وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فمن المقرر أن يكون يوم السبت 1 مارس 2025 هو أول أيام الشهر المبارك، حيث سيتم استطلاع هلال رمضان يوم الجمعة 28 فبراير 2025 لتحديد بدايته رسميًا.

يستمر شهر رمضان لمدة 29 أو 30 يومًا، ويعتمد تحديد عدد أيامه على رؤية الهلال في الليالي الأخيرة من الشهر، وفقًا للمراصد الفلكية ودار الإفتاء المصرية.

ما أهمية شهر رمضان؟

يعد شهر رمضان من الأشهر الهجرية العظيمة، التي فضلها الله عز وجل، إذ فرض فيه الصيام، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وفيه نزل القرآن الكريم، كما يحرص المسلمون على التقرب إلى الله عز وجل من خلال الصيام، الصلاة، قراءة القرآن، الدعاء، والقيام بالأعمال الصالحة.

ويُعتبر رمضان فرصة لتجديد الروحانية، تهذيب النفس، وتعزيز الشعور بالتقوى، حيث تكثر العبادات والطاعات، ويزداد الاهتمام بإحياء الليالي المباركة مثل ليلة القدر.

إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر

تعد الإمساكية الرمضانية من الأدوات التي يعتمد عليها المسلمون لمعرفة مواقيت الصلاة، السحور، والإفطار خلال أيام الشهر الكريم. وفيما يلي جدول الإمساكية لمدينة القاهرة، مع اختلاف طفيف في التوقيت بين المحافظات الأخرى.

جدول إمساكية رمضان 2025 في القاهرة: