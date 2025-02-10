نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترفض التصريحات الإسرائيلية المضللة وتؤكد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية عن استهجانها الشديد للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأمريكية، والتي تضمنت ادعاءات مضللة تتنافى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة.

وأكدت مصر عبر بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية، أن هذه التصريحات تهدف إلى التغطية على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المستشفيات، والمؤسسات التعليمية، والبنية التحتية الحيوية، إضافة إلى استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد السكان.

وشددت الخارجية غي بيانها على دور مصر الإنساني، حيث قامت الدولة بإدخال أكثر من 5000 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، إلى جانب تسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية.

كما أكدت الخارجية رفض مصر القاطع لأي تصريحات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي دولة عربية أخرى، مشددة على دعمها الكامل لصمود أبناء غزة في أرضهم والدفاع عن قضيتهم العادلة.

واختتم البيان بالتأكيد على تمسك الدولة المصرية بالثوابت العربية والمصرية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.