المعهد الدبلوماسي ينظم دورة تدريبية للدبلوماسيين من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 07:29 مساءً - في إطار الدعم المصري لبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية بالدول الإفريقية، بدأت اليوم ٩ فبراير الدورة التدريبية السنوية التي ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمجموعة من الدبلوماسيين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويشارك في الدورة هذا العام 23 دبلوماسياً من 15 دولة أفريقية هي توجو وموريتانيا وجمهورية الكونغو وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وجيبوتي وبنين والجابون والكاميرون وإفريقيا الوسطى وغينيا وكوت ديفوار والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يتضمن برنامج الدورة مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلى التدريبات التطبيقية التي تهدف إلى تنمية المهارات الدبلوماسية في مجالات التفاوض وإدارة الأزمات والتعامل مع وسائل الإعلام، وتسوية وإدارة النزاعات.