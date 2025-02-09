نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات الاستعلام.. نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي 2025 متاحة الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتاحت مديريات التربية والتعليم نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2025، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها إلكترونيًا باستخدام رقم الجلوس عبر المنصات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية الوصول إلى النتائج دون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور أيضًا متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن كل محافظة لمعرفة تفاصيل إعلان النتائج، إذ تختلف مواعيد الظهور من محافظة لأخرى. كما وفرت بعض المديريات خدمة الاستعلام عبر الهاتف الأرضي والمحمول لتسهيل الوصول إلى النتيجة.



خطوات الحصول على النتيجة

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو البوابة الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/

-ثم اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي

- إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

- الضغط على زر عرض النتيجة

- تظهر تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي لكل مادة دراسية.

يُنصح الطلاب بالتحقق من المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، سواء من خلال مواقع مديريات التعليم أو عبر التواصل المباشر مع المدارس، لتفادي أي أخبار غير صحيحة قد يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

