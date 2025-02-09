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الأوقاف تعطي خريجين مراكز الثقافة الإسلامية التصاريح اللازمة لممارسة مهامهم الدعوية

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الأوقاف تعطي خريجين مراكز الثقافة الإسلامية التصاريح اللازمة لممارسة مهامهم الدعوية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعطي خريجين مراكز الثقافة الإسلامية التصاريح اللازمة لممارسة مهامهم الدعوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن اعتماد أوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024، حيث اجتازوا بنجاح المقابلات المركزية، وتم منحهم التصاريح اللازمة لممارسة مهامهم الدعوية، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الوزارة برعاية الكوادر المتميزة.

أولًا: الحاصلون على تصريح خطيب مكافأة:  
- أحمد محمد مصلح حمودة - العريش، شمال سيناء.  

ثانيًا: الحاصلات على تصريح واعظة معتمدة:  
- رحاب محمد عبد العاطي - بورسعيد.  
- نوران حمدي عبد الحميد عمارة - العريش، شمال سيناء.  
- نشوة سالم حسن محمد - العريش، شمال سيناء.  
- إيمان إبراهيم حامد أبو موسى - العريش، شمال سيناء.  
- ياسمين إسماعيل أحمد النمر - بين السرايات، الجيزة.  
- عزة فؤاد مصطفى محمد - بين السرايات، الجيزة.  

وسيتم نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم اعتمادهم من المديريات الأخرى تباعًا.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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