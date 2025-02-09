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أحمد جودة - القاهرة - إمساكية رمضان 2025 في الدول العربية: مواعيد الصلاة والإفطار والسحور.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يسعى المسلمون في جميع أنحاء الوطن العربي إلى الاستعداد لهذا الشهر الكريم، ومن أهم الأدوات التي يعتمدون عليها لتنظيم أوقاتهم هي "إمساكية رمضان". تتيح الإمساكية للمسلمين متابعة مواعيد الصلاة اليومية، بالإضافة إلى أوقات السحور والإفطار، مما يساعدهم على التزام عباداتهم بوقت دقيق. وفي هذا المقال، نقدم لكم إمساكية رمضان 2025 في عدة دول عربية وفقًا للتوقيت المحلي لكل منها.

إمساكية رمضان 2025 في الإمارات:

في الإمارات العربية المتحدة، توفر إمساكية أبوظبي مواعيد دقيقة للصيام والإفطار طوال الشهر الكريم. حيث يبدأ أذان دوت الخليج في الساعة 5:00 صباحًا، ويكون موعد الإفطار في الساعة 6:30 مساءً، مع تحديد أوقات السحور التي تتوافق مع توقيت المدينة.

إمساكية رمضان 2025 في مصر:

في مصر، تعتبر إمساكية رمضان لعام 2025 مرجعًا مهمًا لتنظيم العبادات، حيث يحدد توقيت أذان دوت الخليج في القاهرة في الساعة 5:10 صباحًا، بينما يكون موعد أذان المغرب للإفطار في الساعة 6:15 مساءً. تُظهر الإمساكية كذلك مواعيد السحور والإفطار الخاصة بكل يوم، ما يساهم في التزام الصائمين بأوقاتهم.

إمساكية رمضان 2025 في الكويت:

تتيح إمساكية رمضان 2025 في الكويت للمسلمين معرفة مواعيد الصلاة والصيام بوضوح. في العاصمة الكويتية، يبدأ أذان دوت الخليج في الساعة 4:45 صباحًا، في حين يختلف وقت الإفطار يوميًا ويبدأ في الساعة 6:10 مساءً، مع تخصيص وقت مناسب للسحور الذي يُنظم أيضًا بناءً على التوقيت المحلي.

إمساكية رمضان 2025 في تونس:

وفي تونس، تحدد الإمساكية مواعيد الصلاة حسب التوقيت المحلي للعاصمة تونس. يبدأ أذان دوت الخليج في الساعة 5:00 صباحًا، ويُحدد وقت الإفطار في الساعة 6:15 مساءً، مع مراعاة تعديل توقيت السحور والإفطار يوميًا حسب أوقات الشمس.

إمساكية رمضان 2025 في لبنان:

في لبنان، تعتمد الإمساكية على التوقيت المحلي لمدينة بيروت، حيث يبدأ أذان دوت الخليج في الساعة 5:10 صباحًا، بينما يتحدد وقت الإفطار في الساعة 6:20 مساءً. تشمل الإمساكية أيضًا توجيهًا لتحديد أوقات السحور وفقًا للتوقيت المحلي لبيروت.

إمساكية رمضان 2025 في الأردن:

تقدم إمساكية رمضان في الأردن لمواطنيها مواعيد دقيقة للصيام والإفطار في العاصمة عمان، حيث يبدأ أذان دوت الخليج في الساعة 5:30 صباحًا، وتبدأ أوقات الإفطار في الساعة 6:00 مساءً. تساعد هذه الإمساكية في تنظيم عبادات المسلمين خلال شهر رمضان في مختلف المناطق الأردنية.

إمساكية رمضان 2025 في العراق:

في العراق، تحدد إمساكية رمضان مواعيد الصلاة الخاصة بالعاصمة بغداد، حيث يبدأ أذان دوت الخليج في الساعة 5:20 صباحًا، ويكون وقت الإفطار في الساعة 6:30 مساءً، ما يساعد المواطنين في تنظيم عباداتهم على مدار اليوم.

إمساكية رمضان 2025 في السعودية:

في المملكة العربية السعودية، تعتبر إمساكية رمضان لعام 2025 مرجعًا للمسلمين في مكة المكرمة، حيث يبدأ أذان دوت الخليج في الساعة 5:10 صباحًا، ويُحدد وقت الإفطار في الساعة 6:15 مساءً. توفر الإمساكية أيضًا مواعيد دقيقة للسحور والصلاة طوال الشهر الفضيل.

مع اختلاف التوقيت بين الدول والمدن، تظل الإمساكية أداة حيوية تساعد المسلمين على تنظيم وقتهم في الشهر الكريم وضبط مواعيد عباداتهم اليومية. وبالتالي، فإن الإمساكية تظل من أهم الوسائل التي تساهم في تعزيز روحانية شهر رمضان المبارك في كافة أنحاء الوطن العربي.