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أحمد جودة - القاهرة - وظائف جديدة في قطاع التعليم: 5,500 معلم مساعد على بوابة الوظائف الحكومية

وظائف حكومية جديدة 2025 فرص عمل في الجهاز الإداري للدولة مع شروط وضوابط ميسرة.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تنظيم مسابقات لتعيين 404 وظائف شاغرة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة. هذه وظائف حكومية جديدة 2025 توفر للشباب فرصًا مهنية واعدة في القطاع الحكومي، وذلك في إطار السعي لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وظائف حكومية جديدة 2025.. ومن المقرر نشر تفاصيل هذه المسابقات عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتوقع أن تشمل التخصصات كافة المجالات الضرورية لدعم العمل الحكومي.

الشروط المطلوبة للتعيين

أما عن الشروط المطلوبة للتعيين، فقد حدد قانون الخدمة المدنية العديد من المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين. أبرز هذه الشروط تشمل:

أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يثبت لياقته الصحية

بالإضافة إلى اجتيازه الامتحانات المقررة.

كما يشترط أن يتراوح سن المتقدمين بين 18 عامًا على الأقل وأن يكونوا قد قضوا فترة بينية مناسبة في وظيفة سابقة إذا كانوا قد عملوا بالفعل بالجهاز الإداري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع المتعينين حديثًا تحت الاختبار لمدة 6 أشهر للتأكد من كفاءتهم.

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم لهذه الوظائف، مثل بيان حالة وظيفية معتمد، صورة من شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، بالإضافة إلى شهادات التدريب والدورات التي حصل عليها المتقدم. يجب تسليم هذه المستندات إلى إدارة الأمن بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وظائف جديدة في قطاع التعليم: 5،500 معلم مساعد على بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء التسجيل لوظائف المعلمين المساعدين لعام 2025، حيث تم تخصيص 5،500 وظيفة موزعة على عدة مواد لتلبية احتياجات المدارس الحكومية. تشمل هذه الوظائف 3،500 معلم مساعد لمادة العلوم و2،000 معلم مساعد لمادة الدراسات الاجتماعية، كما تم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 22،000 معلم مساعد لمادة الرياضيات.

ويبدأ التقديم لهذه الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يمكن للراغبين في التقديم التسجيل إلكترونيًا في الفترة من 27 فبراير وحتى 12 مارس 2025.