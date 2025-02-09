نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي المصري يستعد لأول اجتماع في 2025: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البنك التجاري الدولي يعلن خفض سعر الفائدة على الشهادات بنسبة 3%

يستعد البنك المركزي المصري لعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، وذلك يوم الخميس، 20 فبراير، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات واسعة النطاق بين الخبراء والمحللين بتثبيت أسعار الفائدة، بهدف مواصلة جهود السيطرة على التضخم وتعزيز جاذبية استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.. البنك المركزي المصري

الاجتماع السابق للجنة

في الاجتماع السابق للجنة، الذي عُقد في 26 ديسمبر 2024، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. يُستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم؛ حيث يتم رفعه عند زيادة معدلات التضخم لتهدئة الطلب، أو خفضه لتحفيز الإنفاق والاستثمار عند تراجع التضخم.

في اجتماع استثنائي بتاريخ 6 مارس 2024، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%. كان هذا الرفع الكبير يهدف إلى كبح جماح التضخم الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في تلك الفترة.

الاجتماع المقبل

مع اقتراب الاجتماع المقبل، تتجه الأنظار نحو قرارات البنك المركزي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. تثبيت أسعار الفائدة قد يُعزز من استقرار الأسواق المالية ويُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، بينما يُسهم في الوقت ذاته في دعم جهود البنك المركزي لخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.

البنك التجاري الدولي يعلن خفض سعر الفائدة على الشهادات بنسبة 3%

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن خفض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بنسبة 3%، ليصبح 17% بدلًا من 20%. ووفقًا لهذا التغيير، يُعد هذا القرار جزءًا من السياسة النقدية للبنك لمواكبة التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وتُعتبر الشهادات الادخارية من الأدوات المالية الأكثر أمانًا التي يلجأ إليها العديد من المواطنين الباحثين عن دخل ثابت وطويل الأمد.

تعتبر شهادات الادخار في البنوك من أهم الوسائل لتكوين مدخرات آمنة حيث تطرحها البنوك بفوائد ثابتة لفترات طويلة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للذين يرغبون في تجنب تقلبات السوق وحماية أموالهم من التضخم. وتساعد هذه الشهادات في تنمية مدخرات الأفراد مع ضمان استقرار العائد.

من جهة أخرى، يطرح البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المحلية، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بفوائد جيدة. على سبيل المثال، يتيح البنك شهادة ادخار بفائدة 14.25% سنويًا لمدة 5 سنوات. إذا تم استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل العميل على عائد شهري قدره 1187 جنيهًا لمدة 5 سنوات، ليصل إجمالي العائد خلال تلك الفترة إلى 71،250 جنيهًا.