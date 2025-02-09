تخفيضات ياميش رمضان 2025 بالمجمعات الاستهلاكية.. خصومات تصل إلى 35% لتخفيف العبء عن المواطنين!

أحمد جودة - القاهرة - أبرز أسعار ياميش رمضان 2025 في المجمعات الاستهلاكية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 35% لتخفيف العبء عن المواطنين. تشمل هذه التخفيضات مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.

أبرز أسعار ياميش رمضان 2025 في المجمعات الاستهلاكية:

البلح:

بلح نعمة (700 جرام): 42 جنيهًا .

. بلح الرحاب (700 جرام): 50 جنيهًا .

. بلح صفوة الواحات (700 جرام): 40 جنيهًا.

قمر الدين:

قمر الدين وفير (400 جرام): 80 جنيهًا .

. قمر الدين الشلال (400 جرام): 70 جنيهًا .

. قمر الدين الأسطورة (400 جرام): 65 جنيهًا .

. قمر الدين المصري: 25 جنيهًا.

المكسرات:

بندق قلب 13/15: 600 جنيه .

. بندق حصى أمريكي: 300 جنيه .

. لوز قلب 30/27: 540 جنيهًا .

. لوز حصى أمريكي: 300 جنيه .

. عين جمل قلب رباع: 480 جنيهًا .

. عين جمل حصى أمريكي: 300 جنيه .

. عين جمل أنصاف إكسترا: 530 جنيهًا .

. كاجو فيتنامي 320 ني: 700 جنيه .

. كاجو فيتنامي 240 ني: 680 جنيهًا .

. كاجو فيتنامي 180 ني جامبو: 730 جنيهًا .

. فستق حصى ني 28/30: 640 جنيهًا .

. فستق حصى ني 21/22: 720 جنيهًا.

الفواكه المجففة:

زبيب نباتي جولدن العالمية: 200 جنيه .

. تين مجفف مدور الأمراء: 100 جنيه .

. تين مجفف مدور السعيد الجديد: 130 جنيهًا .

. تين مجفف مدور السعيد العالمية: 110 جنيهات .

. مشمشية تركي مقاس 4: 400 جنيه .

. مشمشية تركي مقاس 8: 200 جنيه .

. قراصيا أرجنتيني 30/40: 300 جنيه .

. قراصيا أرجنتيني 50/40: 280 جنيهًا.

منتجات أخرى:

جوز الهند خشن كامل الدسم: 260 جنيهًا .

. جوز هند خشن نصف كامل الدسم: 160 جنيهًا .

. تمر هندي السلام: 45 جنيهًا .

. تمر هندي الوفر: 65 جنيهًا .

. كركديه العالمية عالي الجودة: 180 جنيهًا .

. خروب قبرصي قرون إكسترا: 180 جنيهًا .

. فول سوداني فيراجينا ½: 97 جنيهًا .

. فول سوداني فيراجينا نمرة 1: 110 جنيهات.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال شهر رمضان. يُنصح المستهلكون بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات المتاحة في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في مختلف المحافظات.