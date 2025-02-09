فى موكب مهيب.. محافظ أسوان يتقدم مراسم دفن الأمير كريم الأغاخان برفقه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 05:32 مساءً - فى موكب مهيب تضمن عدد من المراكب النيلية تم دفن جثمان الأمير كريم الأغاخان الرابع زعيم الطائفة الإسماعيلية محمولاً على أكتاف عدد من شباب النوبة وسط ترديد " لا إله إلا الله محمد رسول الله " ، وقد تقدم مراسم الدفن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والأمير الجديد رحيم الحسينى الأغاخان الخامس ، وباقى أفراد أسرة أغاخان ، وقيادات المحافظة ، فيما إستهلت مراسم الدفن بأداء صلاة الجنازة ، وقراءة الفاتحة على روح الأمير الراحل ، أعقبه دفنه بمثواه الأخير بجوار السلطان محمد شاه الأغاخان الثالث ، وأيضاً مرقد زوجته البيجوم فى المقبرة الموجودة أعلى ربوة البر الغربى ، وفى نهاية مراسم الدفن ، قام محافظ أسوان ومرافقيه بتقديم واجب العزاء لأفراد الأسرة .