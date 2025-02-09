حادث طريق الإسكندرية الصحراوي.. نقل جثامين 8 أشخاص ضحايا لمشرحة الإسعاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 04:36 مساءً - شهد الطريق الصحرواي غرب محافظة الإسكندرية، مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل جامبو وميكروباص أعلى كوبري أبو الخير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتسبب الحادث في مصرع كل من خميس رزق السمان، 43 سنة، وشحاته مصطفى شحاته، 53 سنة، وسعاد أحمد مصطفى، 51 سنة، وخالد محمد عنتر، 47 سنة، بالإضافة إلى 4 جثث مجهولة "3 سيدات ورجل.

ووفقًا للكشف، المصابون هم كل من إسلام أشرف بخيت، 22 سنة، بأعراض ارتجاج وجروح بالوجه والرأس، وزينب محمود علي محجوب، 56 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر والذراع الأيمن، مصطفى رمضان مصطفى، 35 سنة، أعراض ارتجاج وكدمات بالجسم، وأحمد سعيد عبد الباري، 37 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وأعراض ارتجاج، ومحمد مصطفى السيد محمد، 38 سنة، أعراض ارتجاج واشتباه كسر بالأنف وجرح بالشفة السفلى، وأسامة عباس عبد العاطى محمد، 40 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن وكسر بالذراع الأيمن وأعراض ارتجاج.

تم نقل الجثث إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، ونقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي، ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية أبيس 8 أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم ميكروباص "أجرة" بسيارة جامبو بالطريق المشار إليه، تزامنًا مع هطول الأمطار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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