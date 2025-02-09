«ميشالاك» يغيب عن مران الزمالك ويبلغ النادي بفسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 04:36 مساءً - غاب البولندى كونراد ميشالاك جناح أحد السعودى المعار إلى الزمالك عن مران الفريق الأبيض اليوم الأحد وأبلغ مسئولى النادى بفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة، أن مسئولى نادى أحد مستاءون مما يحدث مع ميشالاك فى الزمالك، وقرروا التقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مطلع الأسبوع المقبل، والمطالبة بتعويض مادى قيمته مليون و800 ألف دولار، وهي قيمة عقد ميشالاك مع أحد.

وأضاف المصدر، أن ميشالاك أرسل إنذارًا لنادى الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته، وأصبح من حق اللاعب فسخ تعاقده بعد انتهاء مهلة الإنذار بعد أيام قليلة، وبعدها سيقوم ميشالاك ونادى أحد بالتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك.

وتابع: إن القيد فى السعودية أغلق يوم 31 يناير الماضى، وهو ما يمنع عودة ميشالاك لصفوف أحد فى الفترة الحالية، وفى حالة رحيله عن نادى الزمالك سيكون بدون نادٍ حتى نهاية الموسم، وهو ما يعتبره نادى أحد ضررًا للنادى وللاعب.

واختتم بأن أحد سيطالب بقيمة عقد اللاعب كاملاً وهو مليون و800 ألف دولار، فيما سيقاضى ميشالاك نادى الزمالك والمطالبة بمستحقاته المتبقية وقيمتها 727 ألف دولار، بخلاف تعويض عن الضرر.