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جلسة مرتقبة بين زيزو والزمالك خلال ساعات لحسم تجديد العقد

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جلسة مرتقبة بين زيزو والزمالك خلال ساعات لحسم تجديد العقد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 03:35 مساءً - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة، مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق؛ لإعادة الاتفاق على تجديد عقد اللاعب والذى ينتهى بنهاية الموسم.

 

وينتظر زيزو تحديد موعد الجلسة حتى يتم التفاوض حول تجديد العقد وحسم مصيره مع الفريق، سواء بالاستمرار وتجديد العقد أو الرحيل بنهاية الموسم، حال عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب.

 

كما سيتم عقد جلسات مع النجوم الآخرين الذين ينتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الجارى، وهم عبد الله السعيد، ومحمود حمدى الونش، وعمر جابر، كما ستعمل اللجنة الاستشارية على عقد جلسة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لمناقشته فى تعديل تعاقده، فى ظل عدم تناسب ما يحصل عليه بما يقدمه مع الفريق، وتلقيه عروضًا للاحتراف الفترة الماضية.

 

ونجح الزمالك فى ضم 4 لاعبين خلال ميركاتو الشتاء، وهم محمود جهاد وأحمد حسام، والمغربى صلاح الدين مصدق، والتونسى أحمد الجفالى.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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