تاج الدين لـ”راديو النيل”: توجيهات رئاسية بتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 03:34 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى بشكل كامل منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير الرعاية الصحية في مصر.

وقال تاج الدين - في تصريح خاص لراديو النيل - أن تطبيق المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد، ثم امتد إلى ثلاث محافظات، والآن يغطي ست محافظات، مع خطط للتوسع في محافظات أخرى خلال العام الجاري.

وأشار إلى إنشاء ثلاث هيئات رئيسية لدعم المنظومة، وهي: هيئة التأمين الصحي الشامل: الهيئة الممولة، هيئة الرعاية الصحية: الهيئة المسؤولة عن تقديم الخدمات، وهيئة الرقابة والجودة والاعتماد: لضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.

وشدد الدكتور تاج الدين على أهمية مشاركة القطاع الخاص، الذي يضم مراكز الأشعة، معامل التحاليل، وقطاع المستلزمات الطبية، في تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أوسع.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإضافة محافظات كبيرة ذات تعداد سكاني مرتفع إلى المنظومة خلال العام الحالي، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من خدمات التأمين الصحي الشامل.

وختم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية حديثه بدعوة القطاع الخاص إلى مزيد من المشاركة لتوفير أسرّة رعاية مركزة وحضانات بهدف تحقيق تكامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية.