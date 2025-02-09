أحمد جودة - القاهرة - أسعار ياميش رمضان 2025 في المجمعات الاستهلاكية

أسعار ياميش رمضان 2025 في مصر: دليل شامل لأفضل العروض والتخفيضات.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، يزداد اهتمام المواطنين المصريين بمعرفة أسعار الياميش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من المائدة الرمضانية. يشمل الياميش مجموعة متنوعة من المكسرات والفواكه المجففة، مثل التمر، الزبيب، المشمشية، القراصيا، والمكسرات بأنواعها. في هذا التقرير، نستعرض أحدث الأسعار المتداولة في الأسواق المصرية، مع التركيز على العروض والتخفيضات المتاحة لتسهيل عملية الشراء والاستعداد للشهر الفضيل.

أسعار ياميش رمضان 2025 في المجمعات الاستهلاكية:

تقدم المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيلة متنوعة من الياميش بأسعار تنافسية، مع تخفيضات تتراوح بين 25% و35% مقارنة بالأسواق التقليدية. فيما يلي قائمة بأبرز المنتجات وأسعارها:

التمور:

بلح نعمة (700 جرام): 42 جنيهًا.

بلح الرحاب (700 جرام): 50 جنيهًا.

بلح صفوة الواحات (700 جرام): 40 جنيهًا.

بلح الإحساء: 430 جنيهًا.

المكسرات:

بندق قلب 13/15: 600 جنيه.

بندق حصى أمريكي: 300 جنيه.

لوز قلب 30/27: 540 جنيهًا.

لوز حصى أمريكي: 300 جنيه.

عين جمل قلب رباع: 480 جنيهًا.

عين جمل حصى أمريكي: 300 جنيه.

عين جمل أنصاف إكسترا: 530 جنيهًا.

كاجو فيتنامي 320 ني: 700 جنيه.

كاجو فيتنامي 240 ني: 680 جنيهًا.

كاجو فيتنامي 180 ني جامبو: 730 جنيهًا.

فستق حصى ني 28/30: 640 جنيهًا.

الفواكه المجففة:

زبيب نباتي جولدن العالمية: 200 جنيه.

تين مجفف مدور الأمراء: 100 جنيه.

تين مجفف مدور السعيد الجديد: 130 جنيهًا.

تين مجفف مدور السعيد العالمية: 110 جنيهات.

مشمشية تركي مقاس 4: 400 جنيه.

مشمشية تركي مقاس 8: 200 جنيه.

قراصيا أرجنتيني 30/40: 300 جنيه.

قراصيا أرجنتيني 50/40: 280 جنيهًا.

قمر الدين والعصائر:

قمر الدين وفير (400 جرام): 80 جنيهًا.

قمر الدين وتمر الشلال (400 جرام): 70 جنيهًا.

قمر الدين الأسطورة: 65 جنيهًا.

قمر الدين مصري: 25 جنيهًا.

تمر هندي السلام: 45 جنيهًا.

تمر هندي الوفر: 65 جنيهًا.

كركديه العالمية عالي الجودة: 180 جنيهًا.

خروب قبرصي قرون إكسترا: 180 جنيهًا.

منتجات أخرى:

جوز الهند خشن كامل الدسم: 260 جنيهًا.

جوز هند خشن نصف كامل الدسم: 160 جنيهًا.

فول سوداني فيراجينا ½: 97 جنيهًا.

فول سوداني فيراجينا نمرة 1: 110 جنيهات.

أسعار ياميش رمضان 2025 في معارض "أهلًا رمضان":

تُقام معارض "أهلًا رمضان" في مختلف المحافظات لتقديم السلع الرمضانية بأسعار مخفضة. على سبيل المثال، في محافظة أسوان، جاءت الأسعار كالتالي:

زبيب إيراني (ربع كيلو): 70 جنيهًا.

زبيب مصري: 60 جنيهًا.

قمر الدين صافٍ: 40 جنيهًا.

قمر الدين مانجو: 30 جنيهًا.

تين النخيل (قرص): 100 جنيه.

مشمشية (200 جرام): 75 جنيهًا.

بلح نجمة سيوي (2.5 كجم): 150 جنيهًا.

بندق (ربع كيلو): 175 جنيهًا.

عين جمل (ربع كيلو): 150 جنيهًا.

كاجو جامبو أمريكي: 175 جنيهًا.

جوز هند خشن: 40 جنيهًا.

فول سوداني درجة أولى: 120 جنيهًا.

نصائح للتوفيرعند شراء ياميش رمضان 2025:

التسوق المبكر: يُفضل شراء الياميش قبل بدء شهر رمضان لتجنب ارتفاع الأسعار المتوقع مع زيادة الطلب. مقارنة الأسعار: زيارة عدة منافذ بيع، مثل المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلًا رمضان"، للحصول على أفضل العروض. شراء الكميات المناسبة: تحديد الاحتياجات الفعلية لتجنب الهدر وتوفير المال. الاستفادة من العروض الترويجية: متابعة العروض الخاصة في السلاسل التجارية الكبرى للحصول على تخفيضات إضافية.

مع هذه المعلومات، يمكن للمستهلكين التخطيط لشراء احتياجاتهم من الياميش بذكاء، والاستفادة من العروض المتاحة لضمان تجربة تسوق موفرة وممتعة خلال شهر رمضان المبارك.