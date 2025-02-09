أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد تحذر من شبورة وبرودة شديدة ليلًا

طقس شهررمضان متقلب وأمطار متفرقة.. الأرصاد تحذر من شبورة وبرودة شديدة ليلًا.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد 9 فبراير 2025 طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما ليلًا، فسيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، مع تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر.

شبورة مائية صباحية تؤثر على الطرق

وأوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية صباحية تؤثر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة في المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد. كما ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تضعف فرص الأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة مساءً. ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح، دمياط، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية.

أما عن حالة البحرين، فسيكون البحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، بينما يكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطرب بنفس ارتفاع الأمواج.

وكشف الدكتور محمود الميقاتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسير وفق المعدلات الطبيعية لهذه الفترة من العام، حيث تتراوح في القاهرة بين 17 و18 درجة مئوية، وقد ترتفع إلى 19 درجة مع نهاية الأسبوع. كما توقع أن يشهد الأسبوع القادم انخفاضًا طفيفًا في الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، مع استمرار فرص الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، وامتدادها بشكل خفيف إلى القاهرة.

طقس شهررمضان متقلب وأمطار متفرقة

وفيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، الذي يتزامن مع بداية مارس، أوضح الميقاتي أن درجات الحرارة ستكون أعلى قليلًا من معدلات فبراير، حيث تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية خلال النهار، بينما يبقى الطقس باردًا ليلًا، مع استمرار فرص تساقط الأمطار حتى انتهاء الشتاء في 20 مارس، إيذانًا ببدء فصل الربيع.