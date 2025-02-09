نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع.. أنشطة مكثفة وبرامج توعية وعلاج مجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مصورًا يوثق أبرز أنشطته خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2025، حيث شهد الأسبوع العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية والعلاجية في مختلف المحافظات.

إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

شهدت الدكتورة مايا مرسي فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وخلال الفعالية، كرّمت الوزيرة 100 متعافٍ من الإدمان من أبناء المناطق المطورة، بعد تلقيهم خدمات العلاج المجانية عبر عيادات الصندوق ومراكز "العزيمة".

كما تم تنفيذ زيارات منزلية لنحو 45 ألف أسرة في هذه المناطق والمناطق المجاورة، بهدف رفع الوعي بخطورة التعاطي وآليات الاكتشاف المبكر.

احتفالية بعيد الشرطة وعروض توعوية

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، نظم الصندوق عرضًا مسرحيًا بعنوان "Sale" على مسرح السلام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبمشاركة عدد من الضباط وأسرهم، وذلك بهدف تعزيز التوعية بخطورة تعاطي المخدرات.

أنشطة مكثفة في مختلف المحافظات

نفّذ الصندوق 230 نشاطًا متنوعًا في مختلف المحافظات، شملت مبادرة "خدعوك فقالوا" في الميادين العامة، إلى جانب أنشطة توعوية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، فضلًا عن تنظيم فعاليات توعوية في الجامعات والمناطق المطورة. كما تتواصل الأنشطة في 8 "بيوت تطوع" داخل الجامعات المصرية، بهدف توعية الطلاب بمخاطر الإدمان.

استمرار الخدمات العلاجية والكشف المبكر عن التعاطي

يواصل الخط الساخن للصندوق (16023) تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة على مدار الساعة. وخلال الأسبوع، تلقى 2،462 مريضًا خدمات العلاج عبر 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة. كما تم إجراء الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على 14،551 موظفًا بالجهاز الإداري للدولة، مع توفير العلاج مجانًا لأي موظف يتقدم طواعية قبل خضوعه لحملات الكشف في جهة عمله.

إلى جانب ذلك، استمرت حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية للفئات المختلفة حول مخاطر تعاطي المخدرات.

لمشاهدة التقرير المصور، يمكن متابعة الفيديو عبر الرابط التالي:

https://fb.watch/xEfksM4THA/?mibextid=cr9u03

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