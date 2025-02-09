نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون لربط منظومات التأمين الصحي الشامل بشبكة الحماية الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "eHealth". جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل بين منظومات التأمين الصحي الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.

وقّع الاتفاقية عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ رأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق الإدارة الفعالة للأزمات، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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