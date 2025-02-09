نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكندرية تواجه نوة الكرم وسط انخفاض درجات الحرارة واستعدادات مكثفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد: كتل هوائية قطبية وراء انخفاض الحرارة ونوة الكرم تواصل ضرب الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي استمرار نوة "الكرم"، مصحوبة برياح باردة وغيوم كثيفة حجبت أشعة الشمس، مما زاد الإحساس بالبرودة القارسة. وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 17 درجة مئوية للعظمى و10 درجات للصغرى، مع توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة بين 16 و17 للعظمى، و9 إلى 10 درجات للصغرى خلال الأسبوع القادم.

مصر تتأثر بكتل هوائية قطبية المنشأ

ووفقًا لتصريحات الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن مصر تتأثر بكتل هوائية قطبية المنشأ أدت إلى انخفاض درجات الحرارة، متوقعًا أن تسجل القاهرة والمناطق الشمالية 18 درجة منتصف الأسبوع الجاري، على أن تعود إلى 20 درجة مع بداية الأسبوع المقبل. كما أشار إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، الوجه البحري، ومدن القناة، بينما تستمر فرص الأمطار على الإسكندرية حتى الخميس المقبل.

ورغم تراجع سرعة الرياح من 60 إلى 36 كم/ساعة، إلا أن الأجواء الباردة لا تزال مسيطرة، ومع تحسن نسبي في حالة البحر، استأنفت مراكب الصيد الصغيرة عملها، وعاد هواة الصيد بالشباك والسنارة إلى المناطق الصخرية.

رفع حالة الطوارئ القصوى

من جانبه، أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ القصوى، مؤكدًا جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أزمة عبر 1250 معدة هندسية، تشمل معدات الصرف الصحي، سيارات الإسعاف، ومعدات الكهرباء لضمان استمرار الخدمات الحيوية. كما تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار.

ودعا المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية إلى التنسيق المستمر لضمان السيولة المرورية وسرعة التعامل مع أي تداعيات، مشددًا على أهمية الاستعداد لمواجهة أي تغيرات مناخية مفاجئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة وهى كالتالي: • (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أى محمول. • (الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175) • (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125