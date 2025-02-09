سيد الإسكندراني رابع المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم سيد الإسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين للدورة الحادية عشر على التوالي، وذلك خلال تلقى اللجنة المشرفة أوراق المرشحين في أول أيام فتح باب الترشح.

يُعد “الإسكندراني” رابع المرشحين على مقعد النقيب، بعد ترشح خالد البلشي النقيب الحالي، وعبدالجواد أبوكب، ومحسن هاشم.

ويترشح “الإسكندراني” للمرة الـ11، على مقعد النقيب، على مدار 22 عام.

وقال في تصريحات للمحررين الصحفيين، إنه يعزم على زيادة البدل ل 2000 جنيه ويستعد الآن لمخاطبة رئيس الوزراء لزيادة البدل، بالإضافة إلى توفير الخدمات المختلفة لأعضاء الجمعية العمومية، والعمل على حل مشاكل النقابة.

وكان أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.