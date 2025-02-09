الدكتور خالد عبدالغفار: تنفيذ 20 مشروعا في المجال الصحي خلال 2024 بتكلفة 35 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 02:30 مساءً - قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 20 مشروعا في القطاع الصحي خلال عام 2024 بتكلفة 35 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قطاع الصحة من أفضل أنواع الاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية للمنتدي السنوي لهيئة للتأمين الصحي الشامل، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، قائلا إن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطي أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.

وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.

وتابع: "يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011.

ولفت إلى أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن معدل توافر الأسرة في مصر 14 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي يمثل 28 سريرا لكل 10 آلاف مواطن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع المنظومة الصحية على رأس أولوياتها.