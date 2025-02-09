الأهلي يتصدر أفريقيًا وعربيًا بتصنيف IFFHS.. وتقدم الزمالك وبيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 01:33 مساءً - تصدر النادي الأهلي قائمة الأندية العربية والأفريقية فى تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS الصادر اليوم، الأحد، بعدما جاء فى المركز الـ34 عالميًا برصيد 248.5 نقطة، بدلاً من المركز الـ32 الذى احتله فى تصنيف الشهر الماضي.

الأهلي في صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية

وتفوق النادي الأهلي فى التصنيف على العديد من الأندية الكبرى، مثل قطبا الكرة التركية فناربخشة وجالطة سراي، وبورتو البرتغالي، وأيندهوفن الهولندي وليون الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي.

ووفقا لآخر تصنيف صادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، يتصدر الأهلي تصنيف مجموعته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل، حيث يحتل بالميراس البرازيلي المركز الـ 38، وبورتو البرتغالي المركز الـ 40، بينما يحتل إنتر ميامي الأمريكي فى المركز الـ 384.

وحل الهلال السعودي فى المرتبة الثانية على صعيد الأندية العربية، بعدما جاء فى المركز الـ 75 عالميًا فى تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وجاء الزمالك في المرتبة الـ 63 والثانية على صعيد الأندية الأفريقية برصيد 192 نقطة متقدمًا 20 مركزًا عن تصنيف الشهر الماضي، وبيراميدز في المركز الـ 70 برصيد 184.5 نقطة بعدما تقدم 29 مركزًا، والمصري البورسعيدي في المركز الـ 192 برصيد 107 نقطة.

وتصدر ريال مدريد الإسباني التصنيف برصيد 481 نقطة، وجاء بايرلفركوزن الألماني في المركز الثاني برصيد 410 نقطة، بينما حل أتالانتا الإيطالي في المركز الثالث برصيد 389 نقطة، فيما جاء ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر في المركز الرابع برصيد 365 نقطة، ومانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر في المركز الخامس برصيد 356 نقطة.

إمام عاشور ودونجا فى التشكيل المثالي للجولة 12 بالدوري المصري

وفى سياق مختلف، كشف موقع "سوفا سكور" العالمي عن التشكيل المثالي للجولة 12 في بطولة الدوري المصري، والتي شهدت تواجد لاعب وحيد من النادي الأهلي ومثله من الزمالك.

وضم التشكيل المثالي كلا من: أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وعلي جبر مدافع بيراميدز، وأحمد العش مدافع الجونة، وأبوجودة مدافع حرس الحدود، ومحمد فخري لاعب فاركو، ونبيل دونجا لاعب الزمالك، وسمير فكري لاعب الاتحاد السكندري، وعمرو ناصر لاعب فاركو، وإمام عاشور لاعب الأهلي، وإسلام عيسى جناح سيراميكا، بالإضافة إلى شادي حسن مهاجم زد.

وسجل إمام عاشور هدفًا في فوز الأهلي على بتروجت بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 12، بينما أحرز نبيل دونجا هدفًا في فوز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على الملعب ذاته ضمن منافسات الجولة نفسها.