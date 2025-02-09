نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في البلاد اليوم الأحد، حيث تشهد أغلب المناطق انخفاضًا في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

كما تنشط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، في أجواء شتوية بامتياز.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

نهارًا: طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد. بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية.

طقس على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد. بينما يكون على السواحل الشمالية. ليلًا: طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

طقس على أغلب الأنحاء، خاصة في ساعات الصباح الباكر. الظواهر الجوية: شبورة مائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري . استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع أمطار خفيفة تمتد تدريجيًا إلى جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 18° 11° السواحل الشمالية 17° 10° شمال الصعيد 19° 07° جنوب الصعيد 23° 11°

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