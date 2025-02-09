نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات والهجرة تواصل تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم الدعم الإنساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ إجراءات تسهيلية للتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وتحقيق منظومة أمنية متطورة.

دعم إنساني للحالات الخاصة

رصدت الإدارة الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة لها في مختلف المحافظات، وحرصت على تقديم التيسيرات اللازمة لهم.

وشمل ذلك استقبال الحالات المرضية وكبار السن داخل المقرات، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ومرونة، تأكيدًا على التزام الوزارة بمراعاة البعد الإنساني في تقديم الخدمات الشرطية.

نهج أمني حديث لخدمة المواطنين

أكدت وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسهيل استخراج المستندات من جميع المواقع الشرطية، باعتبار ذلك من الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية الحديثة.