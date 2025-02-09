حلقة «مستر بيست» عن الأهرامات تتجاوز 36 مليون مشاهدة في 16 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 12:32 مساءً - عرض مستر بيست، جيمي دونالدسون، اليوتيوبر الشهير عالميًا والفاعل الخيري، ما وصفه بـ «أعظم فيديو في تاريخه»، والذي يتضمن تحدي الـ 100 ساعة من قلب هضبة أهرامات الجيزة الأيقونية.

وتجاوزت حلقة «مستر بيست» عن الأهرامات أكثر من 36 مليون مشاهدة في 16 ساعة فقط.



حلقة مستر بيست عن الأهرامات

ويُعد هذا الفيديو واحدًا من أضخم مشاريعه حتى الآن، حيث جمع بين التاريخ والإثارة في تجربة استثنائية سلطت الضوء عالميًا على أحد أهم المعالم الأثرية في مصر وأعظم عجائب العالم.

ومع أكثر من 230 مليون مشترك، يُعرف مستر بيست بتجاوز حدود الإبداع من خلال تحدياته الفريدة، ومغامراته المذهلة، وتوزيعاته الضخمة للجوائز.

تحدي الـ 100 ساعة خطف أنظار العالم، حيث خاض مستر بيست وفريقه تجارب قاسية واختبارات ذهنية وبدنية، وكل ذلك في أهرامات الجيزة.