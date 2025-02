جامعة القاهرة تعلن فوز فريقين بقسم التقنية الحيوية بكلية العلوم بالمركزين الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 12:31 مساءً - د. محمد سامي عبد الصادق: جائزة أحسن Poster للفريق الأول عن علاج اعتلال عضلة القلب والفريق الثانى Case Study لاكتسابه مهارات الباحث المتميز فى حل المشكلات

د.احمد الشريف عميد كليةالعلوم: قسم التقنية الحيوية بعلوم القاهرة فريد فى نوعه على المستوى المصرى والعربى وقادر على إكساب طلابه المعارف والمشاركة فى الفرق البحثية.

أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة فوز فريقين متميزين بكلية العلوم من طلاب برنامج التقنية الحيوية – الكيمياء الحيوية الجزيئية، بالمركزين الأول و الثانى فى مسابقة "SOLE" Science Operation Leaders in Egypt فى إصدارها الحادى عشر، وهى المسابقة الأهم فى هذا المجال، والأوسع انتشارا.

والتي عقدت هذا العام في رحاب جامعة الأزهر و شاركت فيها 17جامعة مصرية، حكومية وأهلية وخاصة، وتنظمها شركة "CEB" Creative Egyptian Biotechnologists.

وأضاف رئيس الجامعة أن الفريق الأول فاز بجائزة أحسن Poster عن تقديمه لنتائج أحد مشروعات التخرج الجارى العمل بها بعنوان "Exosome-Delivered Gallic Acid for Cardiac Protection in a Rat Model of Depression " وقد يتناول علاج إعتلال عضلة القلب الناتج عن الإكتئاب بإستخدام حامض الجاليك المحمل على الإكسوسومات.

اما الفريق الثانى فقدفاز فى مجال Case Study بما يعكس المستوى الراقى لطلاب برنامج التقنيةالحيوية، واكتساب مهارات الباحث المتميز.

ومن جانبه أوضح د.أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم أن مشروع الفريق الأول تم بإشراف ا.د.عماد الزيات، ود.نورهان يحيى بقسم التقنية الحيوية بالكلية وضم الفريق الطالبات: دنيا محمد حسين، سلمى أحمد فتحي، مريم محمد رياض، منة الله مدحت سيد، مؤمنه محمد عبدالله، ندى اشرف عبد الحميد، نورهان خالد سيد و هدي محمد أحمد بالمستوى الرابع.

وأضاف عميد كلية العلوم أن فوز الفريق الثانى فى مجال Case Study يؤكد قدرة برنامج التقنية الحيوية طعلى إكساب طلابه المعارف و المهارات اللازمة لإعداد باحث متميز فى مجال التقنية الحيوية، قادر على حل المشكلات والمشاركة الفعالة فى الفرق البحثية. وضم الفريق الطلاب: كريم صفوت النجار، همسة محمد فاروق، علي معتز محمد علي، مروان اسامه هاشم من المستوى الرابع و الطالب الحسين احمد حسين من المستوى الثالث.