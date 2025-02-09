رئيس الوزراء: إنفاق 115 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 12:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه من المتوقع أن يتم إنفاق 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل.

جاء ذلك فى كلمة رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لـ المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مشروع التأمين الصحى الشامل يستهدف تقديم خدمات طبية مميزة بأعلى جودة، مشيرا إلى أنه تم فصل الخدمة عن التمويل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية توفر كل آليات الدعم لمشروع الاأمين الصحى الشامل مشيرا إلي أن المرحلة الثانية والثالثة سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحضر المنتدى الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.