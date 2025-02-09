نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الرعاية الصحية حق أساسي والحكومة تتحمل نفقات غير القادرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توفير خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين دون تمييز يمثل التزامًا أساسيًا للدولة المصرية، مشددًا على أن الحكومة تتحمل نفقات الفئات الأكثر احتياجًا لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية اللازمة.

منتدى التأمين الصحي الشامل: الحكومة تواصل دعم القطاع الصحي

الصحة حق وليس رفاهية

خلال كلمته في منتدى التأمين الصحي الشامل، أوضح رئيس الوزراء أن الخدمات الصحية حق أساسي لكل مواطن وليست مجرد رفاهية، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية لا يمكن تحقيقها دون مواطن يتمتع بصحة جيدة وحياة كريمة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

الاستثمار في الصحة لتحقيق التغطية الشاملة

أكد مدبولي أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا أو مالًا في تنفيذ منظومة التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على القطاع الصحي يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن:

المرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل شملت 6 محافظات ، وبلغت تكلفتها أكثر من 51 مليار جنيه ، لتقديم الخدمات الصحية لنحو 6 ملايين مواطن .

من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل شملت ، وبلغت تكلفتها ، لتقديم الخدمات الصحية لنحو . المرحلة الثانية ستضم محافظات جديدة بتكلفة تصل إلى 115 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لضمان تغطية صحية متكاملة للجميع.

الحكومة تواصل تطوير المنظومة الصحية

في ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تطوير القطاع الصحي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان نظام صحي متكامل وعادل لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل هو السبيل لتحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية متكافئة لكافة الفئات المجتمعية.