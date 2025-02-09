نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يتفقد 6 مدارس بالدقهلية لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة انتظام العملية التعليمية، أجرى الوزير محمد عبد اللطيف جولة تفقدية مفاجئة اليوم في محافظة الدقهلية، حيث زار 6 مدارس لمتابعة سير الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025، والتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

تفاصيل جولة وزير التعليم في الدقهلية

1. زيارة مدرسة «الشهيد نبيل بكر الابتدائية» في ميت غمر

بدأ الوزير جولته بزيارة مدرسة «الشهيد نبيل بكر الابتدائية» بقرية صهرجت الكبرى التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، والتي تضم 694 طالبًا وطالبة، حيث شهد طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية، كما تفقد الفصول الدراسية لمتابعة نسب الحضور وانتظام الطلاب.

2. متابعة مدرسة «سعد الدين شريف الثانوية المشتركة»

انتقل الوزير بعد ذلك إلى مدرسة «سعد الدين شريف الثانوية المشتركة»، التي تضم 1031 طالبًا وطالبة، حيث ناقش مع الطلاب مدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول، واستمع لآرائهم حول طرق التدريس داخل الفصول.

3. تفقد مدرسة «ميت غمر للتعليم الأساسي»

تضمنت الجولة زيارة مدرسة «ميت غمر للتعليم الأساسي»، التي تستوعب 514 طالبًا في المرحلة الابتدائية و689 طالبًا في المرحلة الإعدادية، حيث اطمأن الوزير على نسب الحضور والتزام الطلاب بإحضار كراسات الحصة.

4. متابعة الأعمال الإنشائية في مدرسة «ميت غمر الثانوية الفنية بنات»

حرص الوزير على تفقد سير الأعمال الإنشائية في مدرسة ميت غمر الثانوية الفنية بنات، حيث تابع ما تم إنجازه من أعمال البناء والتجهيزات.

5. زيارة مدرسة «أجا الرسمية للغات»

في إدارة أجا التعليمية، تفقد الوزير مدرسة «أجا الرسمية لغات»، والتي تضم 688 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، حيث تابع مستوى الطلاب في القرائية، وناقش نسب كثافة الفصول ومدى توافر المعلمين، مشيدًا بانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة.

6. متابعة مدرسة «مجمع أجا الابتدائي»

واصل الوزير جولته بزيارة مدرسة «مجمع أجا الابتدائي»، التي تضم 2241 طالبًا وطالبة، ووجه بضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة، مؤكدًا على تحسين البيئة المدرسية من خلال العناية بنظافة الفناء وزراعة المساحات الفارغة.

7. اختتام الجولة في «أجا الإعدادية التجريبية بنين»

اختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة «أجا الإعدادية التجريبية بنين»، التي تضم 1138 طالبًا، حيث راجع سجلات الدرجات والغياب وتأكد من انضباط العملية التعليمية داخل الفصول.

تصريحات وزير التعليم حول انتظام الدراسة

أكد الوزير أن الفصل الدراسي الثاني بدأ بشكل منتظم، مشددًا على أهمية التزام المدارس بمعايير الجودة التعليمية، والحرص على تقديم تعليم فعال ومتطور للطلاب.

كما أشار إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة أداء المدارس ميدانيًا لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.