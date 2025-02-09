نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد واقعة المتحف اليوناني روماني..أساتذة الآثار ممنوعون من زيارة المتاحف مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت بوابة دوت الخليج الإلكترونية عدد من المنشورات لأستاذ الآثار الدكتور أحمد عبد الحفيظ أستاذ الآثار في جامعة دمياط والتي فيها كشف ما واجهه أثناء دخوله إلى المتحف اليوناني روماني في الإسكندرية.

وقال أستاذ الآثار أحمد عبد الحفيظ في تصريحات إلى دوت الخليج، إنه ضمن واجبات عمله مرافقة الطلاب في جولات بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة لربط المنهج النظري الذي يتلقاه الطالب بمحتوى عملي يراه بعينيه.

وتابع أن الطالب هو مشروع مفتش آثار أو أمين متحف أو مرمم آثار أو حتى مرشدًا سياحيًا في حال إكماله دراسات سياحية ما بعد حصوله على بكالوريوس الآثار، لذا يجب العناية بالجانب العملي لديه.

وأضاف عبد الحفيظ أن الكلية نظمت رحلة إلى المتحف اليوناني روماني يوم 2 فبراير 2025 وتلك ليست المرة الأولى التي أزور فيها المتحف كأستاذ أكاديمي مرافق للطلاب.

وأشار إلى أن الزيارات السابقة كان يحدث خلالها بعض التعقيدات الإدارية التي كان يتم تجاوزها إلى أنه خلال هذه الزيارة ظهر أمر جديد لم أواجهه من قبل وهو مطالبة موظفة العلاقات العامة بأن أدفع تذكرة دخول كي أرافق طلابي إلى داخل المتحف.

وقالت موظفة العلاقات العامة وأمام مدير عام المتحف "وفيها إيه ما مشرفين رحلات المدارس بيدفعوا تذاكر"، والحقيقة أن الأمر بالنسبة لي تجاوز حدود المنطق، فهل يصح منع الأستاذ من مرافقه الطالب؟ والطالب يدخل مجانًا وأستاذه لا؟ من وضع هذه القواعد؟

وتابع، قمت بالفعل وبعد طول مناقشات بقطع تذكرة من شباك التذاكر ورافقت طلابي وأديت المهمة ولكن طالبت بتوضيح ما حدث ولماذا يحدث مثل هذا الأمر.

وقال الدكتور أحمد عبد الحفيظ إن قيادات الوزارة تواصلت معه وتقدموا له بالاعتذار وأن ما جرى هو خطأ غير مقصود وقد تقدم بالشكر لتلك القيادات عبر منشور على صفحته الشخصية، منوهًا أن ما تم مخالفًا لأبسط مبادئ الزيارة الأثرية.

فمنذ متى أساتذة الآثار أو العاملون بالآثار أو المرشدون السياحيون يُطلب منهم تذكرة لدخول موقع أو متحف أثري، هو أمر غير طبيعي وقد اعتذرت عنه قيادات الوزارة.

رد المتحف

ومن ناحيتها تواصلت إدارة العلاقات العامة بالمتحف اليوناني روماني وأوضحت أن الزيارة بالفعل جاءت إلى المتحف وبالفعل تم طلب قطع تذكرة من أستاذ الآثار وذلك لأن لائحة وزارة السياحة والآثار لا تتضمن مجانية الدخول للهيئات الجامعية سواء كليات الآثار أو غيرها.

وأضافت أن الطلاب المرافقين للأستاذ الدكتور أحمد عبد الحفيظ دخلوا بالمجان وتم قطع تذكرة لعشرة طلاب ليسوا من كليات الآثار أو الهندسة أو الفنون الجميلة، وكذلك تذكرة للدكتور أحمد عبد الحفيظ.

وحصلت دوت الخليج على اللائحة المنظمة لزيارة المتاحف والتي تتضمن مجانية الدخول لعدد من الفئات منها الصحفيين والإعلاميين وكذلك الأقل من 6 سنوات وطلاب المدارس الحكومية بخطاب معتمد، وطلاب كليات الآثار والسياحة والفنون الجميلة والعمارة، وكذلك فوق الستين، وغير ذلك من بنود منظمة يمكن الاطلاع عليها بالمستندات المرفقة.

ومن ناحية أخرى فكان موقع دوت الخليج قد انفرد بعدة موضوعات عن المتحف اليوناني روماني وكان ضمن ذلك اختفاء خريطة أثرية وغرق المتحف بالمياه.

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