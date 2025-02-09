نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب في المدارس حاليا 85% بعد أن كانت تتراوح ما بين 9 إلى 15% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إن الوزارة اتخذت عدة قرارات وطبقت العديد من الآليات قبل بداية العام الدراسي بهدف ضبط المنظومة التعليمية وعودة الطلاب للمدارس، مؤكدا أن نسبة الحضور خلال العام الدراسي الحالي وصلت إلى ٨٥٪؜ مقارنة بنسبة تراوحت بين ٩-١٥٪؜ العام الدراسي الماضي.



وجاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، في ندوة حوارية نظمها "حزب مستقبل وطن"، استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وأبرز ملامح مقترح شهادة "البكالوريا المصرية".