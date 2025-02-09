مسابقة وزارة التربية والتعليم 2025: فتح باب التقديم لتعيين 22 ألف معلم مساعد في الرياضيات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 22 ألف معلم مساعد في تخصص الرياضيات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين 150 ألف معلم مساعد على مراحل لدعم العملية التعليمية.

موعد التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2025

بدأ التقديم في المسابقة يوم 29 يناير 2025 ويستمر حتى 12 فبراير 2025، ويتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ومع اقتراب انتهاء فترة التقديم، يُنصح المتقدمون بسرعة استكمال إجراءات التسجيل قبل غلق باب التقديم رسميًا.

شروط التقديم في مسابقة المعلمين 2025

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمسابقة، وهي:

الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية .

أن يكون المتقدم . العمر: ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا وقت التقديم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن وقت التقديم. المؤهل الدراسي: الحصول على مؤهل عالٍ في تخصص الرياضيات، سواء من كليات التربية (عام - أساسي - خاص - أزهر) أو كليات علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، أو كليات أخرى بشرط الحصول على دبلوم تربوي .

الحصول على في تخصص الرياضيات، سواء من كليات التربية (عام - أساسي - خاص - أزهر) أو كليات علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، أو كليات أخرى بشرط الحصول على . الاختبارات والمقابلات: اجتياز الاختبارات المقررة والتدريبات التي تحددها الوزارة، إلى جانب النجاح في المقابلة الشخصية كجزء من التقييم النهائي.

اجتياز والتدريبات التي تحددها الوزارة، إلى جانب النجاح في كجزء من التقييم النهائي. السجل الجنائي: يشترط حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر ضد المتقدم أحكام جنائية أو تأديبية.

خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2025

للتقديم في المسابقة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط المخصص. إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق. اختيار "وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2025". تحديد المحافظة التابع لها المتقدم. استكمال استمارة التقديم بإدخال البيانات الشخصية بدقة. رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF والتأكد من وضوحها. مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال. إرسال الطلب والاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة حالة الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة المعلمين 2025

يجب تجهيز المستندات التالية ورفعها على الموقع بصيغة PDF:

صورة شخصية حديثة .

. بطاقة الرقم القومي سارية المفعول (وجه أول وثانٍ).

سارية المفعول (وجه أول وثانٍ). المؤهل الدراسي الأساسي .

. المؤهل الأعلى (إن وجد).

(إن وجد). إيصال الإيداع البنكي بقيمة الرسوم المطلوبة.

بقيمة الرسوم المطلوبة. شهادة الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث).

(للذكور) أو (للإناث). شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة).

(لذوي الإعاقة). صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. شهادة الدبلوم التربوي (لغير الحاصلين على بكالوريوس تربية).

رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2025

يتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: