نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا الاثنين في مصر.. برودة شديدة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس مائل للبرودة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خلال الليل والصباح الباكر، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، مع احتمال تكوّن الصقيع في بعض المناطق الصحراوية والزراعية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

سُحب منخفضة ومتوسطة ممطرة:

