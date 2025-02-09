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حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا الاثنين في مصر.. برودة شديدة وأمطار متفرقة

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حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا الاثنين في مصر.. برودة شديدة وأمطار متفرقة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس مائل للبرودة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 خلال الليل والصباح الباكر، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، مع احتمال تكوّن الصقيع في بعض المناطق الصحراوية والزراعية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

 سُحب منخفضة ومتوسطة ممطرة:

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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