نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية.. دعم حقيقي للصناعة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل مبادرة "ابدأ" على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، من أجل تهيئة بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين، ودعم المصانع المصرية لتتمكن من التوسع والنمو في الأسواق المحلية والعالمية.

أهداف المبادرة

✅ دعم الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

✅ تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.

✅ تمكين المصانع المصرية من الحصول على التمويل والدعم الفني.

✅ تعزيز شعار "صُنع في مصر" على المستوى المحلي والدولي.

أعلنت المبادرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها مستمرة في تقديم الدعم للمشروعات الصناعية المختلفة، سواء من خلال التمويل، أو المساعدة في تطوير خطوط الإنتاج، أو الدعم اللوجستي والإداري.

خطوات التقديم للحصول على دعم مبادرة "ابدأ"

إذا كنت تمتلك مشروعًا صناعيًا أو فكرة تحتاج إلى دعم، يمكنك التقديم من خلال الخطوات التالية:

1️⃣ زيارة الموقع الرسمي للمبادرة:

