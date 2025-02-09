نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وظائف وزارة الموارد المائية والري 2025: تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن توافر وظائف قيادية شاغرة بالمستوى الوظيفي (الممتاز - العالي - مدير عام) في بعض الجهات التابعة للوزارة، وهي:

مصلحة الري

مصلحة الميكانيكا والكهرباء

الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

الهيئة المصرية العامة للمساحة

الوظائف المتاحة في مصلحة الري:

رئيس مصلحة الري

رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر

رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات للخزانات والقناطر

رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوجه البحري والقبلي

رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية بمطروح

رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه القبلي

رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى وبني سويف

مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري في عدة محافظات (الشرقية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا وغيرها).

مدير عام الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى

مدير عام الإدارة العامة لتصميم المشروعات

مدير عام الإدارة العامة للأمن

مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والقانونية

الوظائف المتاحة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء:

رئيس المصلحة

نائب رئيس المصلحة

رئيس قطاع محطات طلمبات الوجه البحري وسيناء

رئيس قطاع محطات طلمبات الوجه القبلي وتوشكى

رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات شمال غرب الدلتا

رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات جنوب غرب الدلتا

مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالوجه البحري والقبلي

مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ ودمنهور والفيوم والأقصر وغيرها

مدير عام الإدارة العامة للأمن بالوجه البحري

مدير عام الإدارة العامة للأملاك

الوظائف المتاحة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف:

رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا ومصر الوسطى

رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية

مدير عام المشروعات والصيانة لشبكات الصرف في مختلف المحافظات

مدير عام الإدارة العامة للمعدات الميكانيكية وتشغيل مصانع المواسير

الوظائف المتاحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة:

رئيس مجلس إدارة الهيئة

نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق والخرائط والسجل العيني والخدمات الفنية

رئيس الإدارة المركزية للأمن

المستندات المطلوبة للتقديم

عدد (1) صورة فوتوغرافية حديثة. CD محمل عليه ملف PDF يحتوي على: صورة الرقم القومي.

صورة جواز السفر (إن وجد).

صور شهادات ميلاد الأبناء (لمن لم يستخرجوا الرقم القومي بعد).

المستندات الدالة على المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة. مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد الشعب الرئيسية لتحسين أدائها (وفقًا للنموذج المعد لذلك). المستندات الدالة على القدرات العلمية، وتشمل: الحصول على درجات علمية.

إتقان اللغات الأجنبية.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية. السيرة الذاتية (C.V) تشمل: الإنجازات الوظيفية السابقة.

سابقة الأعمال في وظائف مماثلة أو متقاربة. بيان حالة وظيفية حديث معتمد من جهة العمل، يحتوي على: مرتبة كفاية الأداء للخمس تقارير الأخيرة.

الجزاءات الموقعة على المتقدم (إن وجدت).

بيان ما إذا كان المتقدم محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

تأييد بالمستندات الدالة على ذلك.

مواعيد الاختبارات وطبيعتها