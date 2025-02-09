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إعلان وظائف وزارة الموارد المائية والري 2025: تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة وشروط التقديم

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إعلان وظائف وزارة الموارد المائية والري 2025: تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة وشروط التقديم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وظائف وزارة الموارد المائية والري 2025: تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن توافر وظائف قيادية شاغرة بالمستوى الوظيفي (الممتاز - العالي - مدير عام) في بعض الجهات التابعة للوزارة، وهي:

  • مصلحة الري
  • مصلحة الميكانيكا والكهرباء
  • الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
  • الهيئة المصرية العامة للمساحة

 الوظائف المتاحة في مصلحة الري:

  • رئيس مصلحة الري
  • رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر
  • رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات للخزانات والقناطر
  • رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوجه البحري والقبلي
  • رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية بمطروح
  • رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه القبلي
  • رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى وبني سويف
  • مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري في عدة محافظات (الشرقية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا وغيرها).
  • مدير عام الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى
  • مدير عام الإدارة العامة لتصميم المشروعات
  • مدير عام الإدارة العامة للأمن
  • مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والقانونية

 الوظائف المتاحة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء:

  • رئيس المصلحة
  • نائب رئيس المصلحة
  • رئيس قطاع محطات طلمبات الوجه البحري وسيناء
  • رئيس قطاع محطات طلمبات الوجه القبلي وتوشكى
  • رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات شمال غرب الدلتا
  • رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات جنوب غرب الدلتا
  • مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالوجه البحري والقبلي
  • مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ ودمنهور والفيوم والأقصر وغيرها
  • مدير عام الإدارة العامة للأمن بالوجه البحري
  • مدير عام الإدارة العامة للأملاك

الوظائف المتاحة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف:

  • رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا ومصر الوسطى
  • رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية
  • مدير عام المشروعات والصيانة لشبكات الصرف في مختلف المحافظات
  • مدير عام الإدارة العامة للمعدات الميكانيكية وتشغيل مصانع المواسير

 الوظائف المتاحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة:

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة
  • نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق والخرائط والسجل العيني والخدمات الفنية
  • رئيس الإدارة المركزية للأمن

 المستندات المطلوبة للتقديم

  1. عدد (1) صورة فوتوغرافية حديثة.
  2. CD محمل عليه ملف PDF يحتوي على:
    • صورة الرقم القومي.
    • صورة جواز السفر (إن وجد).
    • صور شهادات ميلاد الأبناء (لمن لم يستخرجوا الرقم القومي بعد).
    • المستندات الدالة على المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة.
  3. مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد الشعب الرئيسية لتحسين أدائها (وفقًا للنموذج المعد لذلك).
  4. المستندات الدالة على القدرات العلمية، وتشمل:
    • الحصول على درجات علمية.
    • إتقان اللغات الأجنبية.
    • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
    • الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.
  5. السيرة الذاتية (C.V) تشمل:
    • الإنجازات الوظيفية السابقة.
    • سابقة الأعمال في وظائف مماثلة أو متقاربة.
  6. بيان حالة وظيفية حديث معتمد من جهة العمل، يحتوي على:
    • مرتبة كفاية الأداء للخمس تقارير الأخيرة.
    • الجزاءات الموقعة على المتقدم (إن وجدت).
    • بيان ما إذا كان المتقدم محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
    • تأييد بالمستندات الدالة على ذلك.

مواعيد الاختبارات وطبيعتها

  • يتم إخطار المتقدمين بموعد الاختبارات أمام لجنة الوظائف القيادية بالوزارة.
  • تشمل الاختبارات:
    • اللغة.
    • الحاسب الآلي.
    • المهارات السلوكية.
    • الاختبارات الأخرى المرتبطة بكل وظيفة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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