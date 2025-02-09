نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وظائف وزارة الموارد المائية والري 2025: تفاصيل الوظائف القيادية الشاغرة وشروط التقديم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن توافر وظائف قيادية شاغرة بالمستوى الوظيفي (الممتاز - العالي - مدير عام) في بعض الجهات التابعة للوزارة، وهي:
- مصلحة الري
- مصلحة الميكانيكا والكهرباء
- الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
- الهيئة المصرية العامة للمساحة
الوظائف المتاحة في مصلحة الري:
- رئيس مصلحة الري
- رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر
- رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات للخزانات والقناطر
- رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوجه البحري والقبلي
- رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية بمطروح
- رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه القبلي
- رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى وبني سويف
- مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري في عدة محافظات (الشرقية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا وغيرها).
- مدير عام الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى
- مدير عام الإدارة العامة لتصميم المشروعات
- مدير عام الإدارة العامة للأمن
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والقانونية
الوظائف المتاحة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء:
- رئيس المصلحة
- نائب رئيس المصلحة
- رئيس قطاع محطات طلمبات الوجه البحري وسيناء
- رئيس قطاع محطات طلمبات الوجه القبلي وتوشكى
- رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات شمال غرب الدلتا
- رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات جنوب غرب الدلتا
- مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالوجه البحري والقبلي
- مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات الإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ ودمنهور والفيوم والأقصر وغيرها
- مدير عام الإدارة العامة للأمن بالوجه البحري
- مدير عام الإدارة العامة للأملاك
الوظائف المتاحة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف:
- رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا ومصر الوسطى
- رئيس الإدارة المركزية للتصميمات والبحوث الإنشائية
- مدير عام المشروعات والصيانة لشبكات الصرف في مختلف المحافظات
- مدير عام الإدارة العامة للمعدات الميكانيكية وتشغيل مصانع المواسير
الوظائف المتاحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة:
- رئيس مجلس إدارة الهيئة
- نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق والخرائط والسجل العيني والخدمات الفنية
- رئيس الإدارة المركزية للأمن
المستندات المطلوبة للتقديم
- عدد (1) صورة فوتوغرافية حديثة.
- CD محمل عليه ملف PDF يحتوي على:
- صورة الرقم القومي.
- صورة جواز السفر (إن وجد).
- صور شهادات ميلاد الأبناء (لمن لم يستخرجوا الرقم القومي بعد).
- المستندات الدالة على المهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة.
- مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد الشعب الرئيسية لتحسين أدائها (وفقًا للنموذج المعد لذلك).
- المستندات الدالة على القدرات العلمية، وتشمل:
- الحصول على درجات علمية.
- إتقان اللغات الأجنبية.
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
- الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية.
- السيرة الذاتية (C.V) تشمل:
- الإنجازات الوظيفية السابقة.
- سابقة الأعمال في وظائف مماثلة أو متقاربة.
- بيان حالة وظيفية حديث معتمد من جهة العمل، يحتوي على:
- مرتبة كفاية الأداء للخمس تقارير الأخيرة.
- الجزاءات الموقعة على المتقدم (إن وجدت).
- بيان ما إذا كان المتقدم محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
- تأييد بالمستندات الدالة على ذلك.
مواعيد الاختبارات وطبيعتها
- يتم إخطار المتقدمين بموعد الاختبارات أمام لجنة الوظائف القيادية بالوزارة.
- تشمل الاختبارات:
- اللغة.
- الحاسب الآلي.
- المهارات السلوكية.
- الاختبارات الأخرى المرتبطة بكل وظيفة.