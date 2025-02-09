قنصل مصر بمرسيليا تبرز الطفرة الحضارية في الجمهورية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 11:26 صباحاً - أبرزت قنصل عام مصر بمرسيليا هايدي سري، الطفرة الحضارية التي تشهدها الجمهورية الجديدة خلال العشر سنوات الماضية وما حفلت به من إنجازات، علي الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

جاء ذلك خلال الندوة الثقافية التي نظمتها القنصلية العامة لمصر في مارسيليا بعنوان أسطورة بونابرت المصرية: مارسيليا نقطة التلاقي مع الشرق للدكتور أحمد يوسف الصحفي والكاتب المصري المقيم في فرنسا، وذلك بالتعاون مع مكتب القائد العسكري في إقليم جنوب فرنسا.

وسلطت القنصل العام الضوء على الحدث الثقافي الأكبر للعام 2025 والمتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أهم وأبرز إنجازات مصر الحديثة ويُعد صرحاً حضارياً وثقافياً عالمياً، مستعرضة أبرز مقتنيات المتحف التي ستُعرض للمرة الأولى.

كما أشارت إلى الجوانب التاريخية للعلاقات الثقافية المصرية الفرنسية، والتأثير الإيجابي للاكتشافات والأبحاث التي أجراها علماء الحملة الفرنسية.

ومن جانبه، ثمن اللواء تيري لافال القائد العسكري لإقليم جنوب فرنسا علاقات الصداقة والروابط التاريخية بين مصر وفرنسا في جميع المجالات، مبرزاً الشغف والاهتمام الفرنسي بالحضارة الفرعونية والممتد عبر العصور.

كما أشاد بالتعاون والتنسيق مع القنصلية لتنظيم هذه الفعالية الثقافية والتي تُعد الأولي لعام 2025 في برنامج اللقاءات الأدبية التي يُنظمها.

وبدوره.. استعرض الدكتور أحمد يوسف عددا من الجوانب السياسية والثقافية للحملة الفرنسية علي مصر ومظاهر تأثر نابليون بونابرت والقادة الفرنسيين من أفراد الحملة العسكرية بالتاريخ والثقافة المصرية وكذلك التأثير الثقافي الذي خلفته البعثة العلمية والآلات الحديثة التي صاحبت الحملة العسكرية وانعكاس ذلك علي فرنسا والفرنسيين وكذلك علي مصر.

كما تناول بعض جوانب العلاقات التاريخية بين الإسكندرية ومارسيليا، متطرقاً إلي الكثير من نقاط التلاقي الثقافي والاجتماعي بين المدينتين.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار "الموسم الثقافي" الذي يُنظمه سنوياً بعنوان «Les Rencontres Littéraires du Général» والذي يتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية المتنوعة بمشاركة السلك القنصلي في مارسيليا.

وحضر الندوة ممثلون من مكتب عمدة الإقليم ومسئولة العلاقات الدولية في منطقة مارسيليا وبروفانس وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بالتاريخ والآداب وأعضاء المؤسسات التاريخية والثقافية في جنوب فرنسا، بالاضافة إلى القائمين علي بعض المتاحف وكذلك بعض ممثلي وسائل الإعلام في مارسيليا، و أعضاء السلك القنصلي وممثلين عن الجالية المصرية في جنوب فرنسا من المهتمين بالتاريخ والثقافة.