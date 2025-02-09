وزير الطيران المدني يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال جثمان الأمير كريم الحسيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 10:30 صباحاً - وجه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات لاستقبال جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع، حيث قامت إدارة مطار أسوان الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن الاستقبال والتنظيم خلال مراحل الوصول والمغادرة للوفود المشاركة في مراسم تشييع الجنازه.

حيث وصلت الطائرة الخاصة التابعة لشركة "جلوبل جيت"، القادمة من العاصمة البرتغالية لشبونة، إلى مطار أسوان الدولي مساء يوم السبت ٨ فبراير، وعلى متنها 80 راكبًا من أسرة آغاخان وأعضاء الطائفة الإسماعيلية للمشاركة في المراسم.

وكان في استقبالهم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء طيار أحمد الباز مدير مطار أسوان الدولي، والدكتورة حنان الجندي

المدير التنفيذي لمؤسسة أم حبيبة، بالإضافة إلى فريق العلاقات العامة بالمطار الذي تولى تقديم كافة التسهيلات اللوجستية وفتح صالة كبار الزوار لاستقبال أسرته والوفود المشاركة.