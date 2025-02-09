مصر تستعد لاستقبال الدفعة الثامنة من مصابي غزة لتلقي العلاج بمستشفياتها مجانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 10:30 صباحاً - يشهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة استعدادات مكثفة لاستقبال الدفعة الثامنة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية مجانا، فى إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطينى والتخفيف من معاناته.

وأكدت مصادر طبية على معبر رفح، أن المستشفيات المجهزة فى شمال سيناء، والقاهرة، وعدد من المحافظات ستستقبل الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة، مشيرة إلى جاهزية الفرق الطبية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وتأتى هذه الخطوة استمرارًا للجهود المصرية فى إغاثة المصابين الفلسطينيين، حيث تم نقل عدة دفعات سابقة من الجرحى إلى المستشفيات المصرية منذ بداية الأزمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، والهلال الأحمر المصري، والجهات المعنية لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة.

ووصل للجانب المصرى من معبر رفح البري، أمس السبت، الدفعة السابعة من المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية.

وأشار مصدر مسؤول فى معبر رفح إلى أن هذه الدفعة تضم مجموعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين تم استقبالهم من قبل فريق طبى متخصص على المعبر، حيث يتم توفير كل سبل الرعاية الصحية لهم قبل نقلهم إلى المستشفيات المصرية المقررة لعلاجهم. وقال المصدر إن هذا الدعم الصحى هو جزء من الجهود المستمرة التى تقوم بها مصر للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير العلاج اللازم للجرحى والمرضى الذين يعانون من إصابات وأمراض تتطلب الرعاية الطبية المتخصصة.

وكان معبر رفح قد استقبل خلال الأيام الماضية 6 دفعات من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، بلغ عددهم 235 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، تم توزيعهم على مستشفيات مختلفة فى شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية. كما تم توفير الرعاية لعدد 274 مرافقًا لهم خلال فترة علاجهم.

تعد هذه الخطوات جزءًا من خطة متكاملة تتبناها الحكومة المصرية لتقديم كافة أنواع الدعم لأبناء الشعب الفلسطينى فى الأوقات الصعبة. حيث تتنوع الخدمات التى يتم تقديمها من خلال مستشفيات شمال سيناء ومختلف أنحاء الجمهورية، التى تشمل تقديم العلاج اللازم للحالات الطارئة، إلى جانب توفير العلاج الطبيعى والرعاية الصحية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة أو مزمنة.

يشار إلى أن اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قد قام باستقبال الدفعات السابقة من الجرحى الفلسطينيين، حيث تم استقبالهم فى مستشفيات العريش العام، والشيخ زويد المركزي، وبئر العبد التخصصي. هذه المستشفيات كانت على أهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم، بما فى ذلك توفير غرف العناية المركزة للأوضاع الحرجة، بالإضافة إلى فرق طبية متخصصة فى مختلف التخصصات الطبية.

كما أكدت المصادر الطبية أن جميع المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين تم استقبالهم، يخضعون لبرامج علاجية متكاملة، تضمن لهم أفضل الرعاية الصحية، حيث يتم العمل على مدار الساعة من قبل فرق طبية مصرية مؤهلة، وتحت إشراف دقيق من وزارة الصحة المصرية.