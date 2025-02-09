مصدر أمني ينفي العثور على جثة فتاة مسروق منها أعضائها في المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 10:30 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً منشور مصحوب بصورة وتعليق بشأن العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية مسروق منها أعضائها.

وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه "قديم" سبق تداوله بتاريخ 2/4/2019 بعدد من المواقع الإخبارية الخاصة بدولة اليمن ، وأن جهات التحقيق اليمنية كشفت عن هوية الفتاة المشار إليها وملابسات الواقعة آنذاك

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .