حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط للرياح

أحمد جودة - القاهرة - الطقس في مصر اليوم: برودة نهارًا وصقيع ليلاً

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025، مشيرة إلى أن الأجواء ستتأثر بسمات شهر أمشير المعروف بنشاط الرياح الشديدة، حيث يعد من أكثر الشهور التي تشهد تقلبات جوية ملحوظة، مما أدى إلى ارتباطه بعدد من الأمثال الشعبية مثل: «أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير».

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس فبراير 2025 يختلف عن شهر يناير الماضي، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مقارنةً بالشهر الماضي، مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس نتيجة نشاط الرياح الملحوظ.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 9 فبراير 2025