نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: نجحنا في حل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول بنسبة 99%.. وسد العجز في المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في معالجة مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا على مستوى مدارس الجمهورية بنسبة وصلت إلى ٩٩٪؜، كما نجحت في استحداث ما يصل إلى ٩٨ ألف فصل دراسي، فضلا عن التغلب على العجز في أعداد المعلمين عبر العديد من الحلول والآليات، مؤكدا أنه لا توجد في مدرسة في مصر حاليا لا تضم معلم مادة أساسية.

وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت عدة قرارات وطبقت العديد من الآليات قبل بداية العام الدراسي بهدف ضبط المنظومة التعليمية وعودة الطلاب للمدارس، مؤكدا أن نسبة الحضور خلال العام الدراسي الحالي وصلت إلى ٨٥٪؜ مقارنة بنسبة تراوحت بين ٩-١٥٪؜ العام الدراسي الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في ندوة حوارية نظمها "حزب مستقبل وطن"، استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وأبرز ملامح مقترح شهادة "البكالوريا المصرية".