نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط للرياح في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بشهر يناير، مع نشاط ملحوظ للرياح، خاصة خلال شهر أمشير المعروف بأمثاله الشعبية مثل:
- "أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير"
- "الاسم طوبة والفعل أمشير"
تفاصيل حالة الطقس اليوم
- نهارًا:
- مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- معتدل على شمال الصعيد.
- مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- ليلًا:
- شديد البرودة على جميع الأنحاء، خاصة في ساعات الصباح الباكر.
- انخفاض في درجات الحرارة مع الشعور بالصقيع في بعض المناطق.
الظواهر الجوية المتوقعة