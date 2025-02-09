نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط للرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بشهر يناير، مع نشاط ملحوظ للرياح، خاصة خلال شهر أمشير المعروف بأمثاله الشعبية مثل: "أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير"

"الاسم طوبة والفعل أمشير" تفاصيل حالة الطقس اليوم نهارًا: مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية . معتدل على شمال الصعيد . مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ليلًا: شديد البرودة على جميع الأنحاء، خاصة في ساعات الصباح الباكر. انخفاض في درجات الحرارة مع الشعور بالصقيع في بعض المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة