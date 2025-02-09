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حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط للرياح

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حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط للرياح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2025: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة ونشاط للرياح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بشهر يناير، مع نشاط ملحوظ للرياح، خاصة خلال شهر أمشير المعروف بأمثاله الشعبية مثل:

  • "أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير"
  • "الاسم طوبة والفعل أمشير"

 تفاصيل حالة الطقس اليوم

  • نهارًا:
    • مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
    • معتدل على شمال الصعيد.
    • مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • ليلًا:
    • شديد البرودة على جميع الأنحاء، خاصة في ساعات الصباح الباكر.
    • انخفاض في درجات الحرارة مع الشعور بالصقيع في بعض المناطق.

 الظواهر الجوية المتوقعة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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