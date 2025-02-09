نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستقبل جثمان الأمير كريم آغاخان الرابع في أسوان وسط إجراءات خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات لاستقبال جثمان الأمير الراحل كريم الحسيني آغاخان الرابع، زعيم الطائفة الإسماعيلية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بمطار أسوان الدولي لضمان تنظيم الاستقبال والمغادرة للوفود المشاركة في مراسم التشييع.

تفاصيل وصول الطائرات الخاصة إلى مطار أسوان

وصلت الطائرة الخاصة التابعة لشركة جلوبل جيت، القادمة من لشبونة، البرتغال، مساء يوم السبت 8 فبراير، وعلى متنها 80 راكبًا من أفراد أسرة آغاخان وأعضاء الطائفة الإسماعيلية للمشاركة في مراسم الجنازة.

كان في استقبال الوفد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، واللواء طيار أحمد الباز، مدير مطار أسوان الدولي، والدكتورة حنان الجندي، المدير التنفيذي لمؤسسة أم حبيبة، بالإضافة إلى فريق العلاقات العامة بالمطار، الذي قام بتسهيل إجراءات الوصول وفتح صالة كبار الزوار لاستقبال المشاركين.

وصلت الطائرة الثانية، التي تحمل جثمان الأمير الراحل، إلى مطار أسوان الدولي في تمام الساعة 12 صباح الأحد 9 فبراير، وكان على متنها عدد من أفراد العائلة والطائفة الإسماعيلية.

مراسم التشييع والدفن في أسوان

من المقرر أن تتم مراسم الدفن في محافظة أسوان، حيث سيتم مواراة جثمان الأمير كريم آغاخان الثرى في الضريح العائلي، الذي يضم:

والده آغاخان الثالث (السلطان محمد شاه) ، الذي تُوفي عام 1957 .

، الذي تُوفي عام . زوجة والده البيجوم أم حبيبة، التي توفيت عام 2000.

إجراءات وزارة الطيران المدني لاستقبال الوفود والجثمان

حرصت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع سلطات مطار أسوان، على: